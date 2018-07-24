وزيرة الدفاع الإيطالية: مستمرون في دعم ليبيا لإنهاء أزمة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: هبة هشام) | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 02:15 مساء
وزير الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا (الإنترنت)

أكدت وزير الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا، اليوم الثلاثاء ضرورة إنهاء أنشطة الاتجار بالبشر والمهاجرين من ليبيا، مجددة التزام بلادها بدعم ومساعدة ليبيا في هذا الشأن.

وقالت ترينتا إن إيطاليا تستمر في دعم ليبيا في إنهاء أزمة الهجرة غير الشرعية، ومستعدة لتكثيف جهودها، وفق احتياجات ومتطلبات الشعب الليبي، وفق ما نقلت وكالة «أنسامد» الإيطالية.

وأضافت: «الحكومة التي أمثلها، ستبقى إلى جانب ليبيا وشعبها، فلدينا منزل مشترك هو البحر المتوسط، كما أن إيطاليا تريد فعل المزيد من أجل استقرار المنطقة والبلد، لكن نحن نتشاطر مشكلة مهمة أيضًا، هي تدفقات الهجرة التي تجلب عدم الاستقرار لإيطاليا وليبيا».

والتقت ترينتا وزير الدفاع المكلف بحكومة الوفاق، أوحيدة عبدالله نجم، والذي رحب بدوره بالوزيرة الإيطالية، وقال: «نحن سعداء للغاية لوجودكم هنا. ولدينا علاقات تاريخية قوية مع إيطاليا، ونحن بحاجة لاستثمار ذلك من أجل استقرار منطقة البحر المتوسط».

ووصلت وزيرة الدفاع الإيطالية إلى طرابلس، اليوم الثلاثاء، برفقة رئيس أركان الدفاع كلاوديو غراتسيانو، لمقابلة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

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