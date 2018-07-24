مستشارة الإعلام بالسفارة البريطانية تزور مختبر «إلهام» في طرابلس

زارت مستشارة الإعلام والسياسة بالسفارة البريطانية لدى ليبيا، ماتي أوكلي، مختبر «إلهام» لتعليم الأطفال التكنولوجيا في العاصمة طرابلس.

وقالت أوكلي في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الثلاثاء، «إن زيارتها كانت رائعة، ومن الملهم رؤية الشباب الليبي يوظفون التكنولوجيا لوضع حلول للمشاكل التي تواجه مجتمعاتهم».

وأضافت أنها فخورة بكون الحكومة البريطانية داعمة مثل هذه المشاريع.

و«إلهام» هو برنامج لتعليم الأطفال التكنولوجيا بمختلف مجالاتها كتصميم الألعاب، وتطبيقات الهاتف المحمول، إلى جانب أردوينو لتصميم المشاريع الإلكترونية التفاعلية، بالإضافة إلى الربوتات، وغيرها.

