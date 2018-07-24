تفكيك خمس دانات هاوزر عثر عليها في الهجوم على مركز شرطة العقيلة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 01:33 مساء
آثار الهجوم على مركز شرطة العقيلة غرب أجدابيا. (الإنترنت)

كشفت مديرية أمن أجدابيا حجم الأضرار الذي خلَّفه الهجوم «الإرهابي» على بوابة ومركز شرطة في منطقة العقيلة 120 كلم غرب أجدابيا، مشيرة إلى حرق جزء كبير من مقر المركز، وتفكيك خمس دانات عثر عليها بعد الهجوم.

وقالت وحدة الإعلام عبر صفحة مديرية أمن أجدابيا على موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الذي استهدف بوابة ومركز شرطة منطقة العقيلة أسفر عن استشهاد أحد أفراد مركز شرطة العقيلة رئيس العرفاء عثمان عيسى الزواوي.

وأضافت أن «أعضاء تنظيم داعش أحرقوا جزءًا كبيرًا من مقر مركز شرطة العقيلة، كما أحرق سيارة إسعاف كانت موجودة فى المركز، ومدرعة تابعة للجيش الليبي عاطلة عن العمل، وسرقوا جهازًا لاسلكيًا ثابتًا خاصًا بالمركز».

وأشارت إلى أنه تم تفكيك خمس دانات هاوزر كانت معدة للتفجير، بحضور آمر كتيبة 141 العميد عبدالله ناجي، ومدير أمن أجدابيا، والمساعد للشؤون الأمنية، ورئيس قسم البحث الجنائي، وقوة من قسم الجنائي أجدابيا، ووحدة البحث الجنائي في منطقة البريقة، وقوة من وحدة البحث الجنائي في منطقة بشر.
 

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