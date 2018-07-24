ارتفاع الدولار وتراجع اليورو بالسوق السوداء

سجل الدولار ارتفاعا أمام الدينار في السوق السوداء، فيما ارتفع اليورو والجنيه الاسترليني.

وصعد سعر العملة الأميركية إلى 6.69 دينار اليوم، مقابل 6.67 دينار أمس، بفارق قرشين اثنين، وفق متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وهبط اليورو إلى 7.75 دينار مقارنة بسعر 7.77 دينار، وتراجع الجنيه الاسترليني إلى 8.70 دينارمقابل 8.72 دينار، بفارق قرشين اثنين للعملتين.

كان مسؤول بالمصرف المركزي أعلن أن المركزي يمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتضمن تحريك سعر صرف الدينار مقابل الدولار.