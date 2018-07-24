بالأسماء.. قتيلان وثلاثة جرحى من قوات الجيش إثر هجوم «شرطة العقيلة»

آثار الهجوم على مركز شرطة العقيلة غرب أجدابيا. (الإنترنت)

أعلن مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي وصول جثتين وثلاثة جرحى من قوات الجيش الليبي إثر الهجوم «الإرهابي» الذي استهدف بوابة ومركز شرطة في منطقة العقيلة 120 كلم، غرب أجدابيا.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمستشفى، عطوة الجبالي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء إن مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي «استقبل شهيدين تابعين لغرفة عمليات أجدابيا وضواحيها، وهما عبدالرحيم عوض خالد محمد القبائلي وعثمان عيسى عثمان الزواوي».

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وأشار إلى أن المستشفى استقبل كذلك ثلاثة جرحى وهم «علي جاد المولى الدرسي أحد أعضاء غرفة عمليات أجدابيا وضواحيها، ومحمد مفتاح فرج أحد أعضاء الكتيبة 106، وصالح فيتوري محمود أحد أعضاء الكتيبة 166 التابعة للقوات المسلحة للجيش الليبي»، مؤكدًا أن حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج بالمستشفى.