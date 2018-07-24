المنصوري: الاشتباكات لا تزال مستمرة.. والدفع بتعزيزات عسكرية إلى الجفر

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 12:34 مساء
آثار الهجوم على مركز شرطة العقيلة غرب أجدابيا. (الإنترنت)

قال آمر منطقة خليج سرت وغرفة عمليات أجدابيا، العميد فوزي المنصوري، إن قواته تحاصر «الإرهابيين» المسؤولين عن الهجوم على مركز شرطة العقيلة فجر اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين بينهم.

وأوضح المنصوري في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن مواجهات مسلحة اندلعت بين قوات الجيش التابعة لغرفة عمليات أجدابيا و«الإرهابيين» بمنطقة الجفر، بعد رصدهم ومطاردتهم من قبل دوريات الاستطلاع.

وأكد المنصوري سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين، ومصادرة آلية عسكرية، واسترجاع سيارة نوع «كانتر» تمت تعبئتها بالتموين والسلع المسروقة من المحال التجارية من منطقة العقيلة، بعد أن نفذوا الهجوم على مركز الشرطة وقاموا بحرقه.

وأضاف: «أن أحد جنود الجيش قضى جراء الاشتباكات المسلحة فيما أصيب آخر بجروح»، مشيرًا إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، وهناك تعزيزات عسكرية أرسلت إلى الجفر، بينما تقوم دوريات أخرى بالتقدم والاستطلاع غرب وجنوب العقيلة وما حولها.

اقرأ أيضًا : رئيس شرطة العقيلة يكشف تفاصيل الهجوم «الإرهابي» على المركز

وتعرض مركز شرطة العقيلة لهجوم «إرهابي» في ساعات الصباح الأولى، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل أحد عناصر الأمن وحرق المركز وتفخيخه بالكامل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحف عربية: ضغط فرنسي لتنفيذ إعلان باريس.. ونقص السيولة الحاد
ليبيا
تشيلسي يرفض 190 مليون دولار للتفريط في خليفة رونالدو
رياضة عالمية
حفتر يستقبل وزير الخارجية الفرنسي بمقر القيادة العامة
ليبيا
لأول مرة: الكاف يمنح الأندية الليبية حقها بمشاركة رباعية في أفريقيا
رياضة محلية
فيديو بوابة الوسط | فريق ليبي - أميركي يجري عمليات قلب مفتوح لثلاثة أطفال
فيديو
الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورطوبة عالية في الساحل
ليبيا
بالفيديو: أمواج من القمامة البلاستيكية تجتاح سواحل الدومينيكان
دولى
كلوب يوجه كلمات هامة لمحمد صلاح
رياضة عالمية
«الرئاسي» يخصص 113.8 ألف دينار لرصف طريق في بلدية سوق الجمعة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد مذهلة لتناول كوب ماء صباحًا