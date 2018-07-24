فريق أميركي ينجح في إجراء عملية قلب مفتوح لأحد أطفال طبرق

طبرق ـ بوابة الوسط: فراس بن على | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 12:21 مساء

تمكن الفريق الأميركي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح والفريق الليبي المصاحب له، من إجراء العملية رقم 21 للقلب المفتوح لأحد الأطفال من مدينة طبرق.

وقال مسؤول الإعلام بمركز طبرق الطبي معتز الحاسي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الطفل الأخير (عامان) كان لديه تشوه مركب في القلب ومشاكل في الشريان الأورطي والشريان الرئوي، مؤكدًا أن العملية تكللت بالنجاح وأن الطفل حالته مستقرة.

وأشار إلى أن الفريق الأميركي عاد لطبرق لإجراء عمليات قلب الأطفال المفتوح لأطفال ليبيا من كافة المناطق والمدن على نفقة وزارة الصحة بالحكومة الموقتة.

والطاقم الأميريكي الطبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح وصل إلى مركز طبرق الطبي بداية يوليو الجاري، لإجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمركز برعاية وزارة الصحة بالحكومة الموقتة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحف عربية: ضغط فرنسي لتنفيذ إعلان باريس.. ونقص السيولة الحاد
ليبيا
تشيلسي يرفض 190 مليون دولار للتفريط في خليفة رونالدو
رياضة عالمية
حفتر يستقبل وزير الخارجية الفرنسي بمقر القيادة العامة
ليبيا
لأول مرة: الكاف يمنح الأندية الليبية حقها بمشاركة رباعية في أفريقيا
رياضة محلية
فيديو بوابة الوسط | فريق ليبي - أميركي يجري عمليات قلب مفتوح لثلاثة أطفال
فيديو
الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورطوبة عالية في الساحل
ليبيا
بالفيديو: أمواج من القمامة البلاستيكية تجتاح سواحل الدومينيكان
دولى
كلوب يوجه كلمات هامة لمحمد صلاح
رياضة عالمية
«الرئاسي» يخصص 113.8 ألف دينار لرصف طريق في بلدية سوق الجمعة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد مذهلة لتناول كوب ماء صباحًا