فريق أميركي ينجح في إجراء عملية قلب مفتوح لأحد أطفال طبرق

تمكن الفريق الأميركي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح والفريق الليبي المصاحب له، من إجراء العملية رقم 21 للقلب المفتوح لأحد الأطفال من مدينة طبرق.

وقال مسؤول الإعلام بمركز طبرق الطبي معتز الحاسي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الطفل الأخير (عامان) كان لديه تشوه مركب في القلب ومشاكل في الشريان الأورطي والشريان الرئوي، مؤكدًا أن العملية تكللت بالنجاح وأن الطفل حالته مستقرة.

وأشار إلى أن الفريق الأميركي عاد لطبرق لإجراء عمليات قلب الأطفال المفتوح لأطفال ليبيا من كافة المناطق والمدن على نفقة وزارة الصحة بالحكومة الموقتة.

والطاقم الأميريكي الطبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح وصل إلى مركز طبرق الطبي بداية يوليو الجاري، لإجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمركز برعاية وزارة الصحة بالحكومة الموقتة.