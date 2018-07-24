رئيس شرطة العقيلة يكشف تفاصيل الهجوم «الإرهابي» على المركز

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 10:56 صباحا

كشف رئيس مركز شرطة العقيلة، الرائد مفتاح رحيل، تفاصيل الهجوم على المركز من قبل «داعش»، قائلاً إن عناصر التنظيم الإرهابي فخخت المركز بالكامل.

وقال رحيل، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن «تنظيم داعش الإرهابي هاجم المركز في 2:40 صباحًا، كما استهدف مدرعة تابعة للقوات البحرية أمام المركز وسيارة إسعاف عاملة وسيارة شرطة، وقام بتعليق العلم على المركز».

وأكد رئيس مركز شرطة العقيلة، «مقتل رئيس عرفاء عثمان عيسى عثمان، نتيجة الهجوم الإرهابي»، مشيرًا إلى أن الجثمان نُقل إلى المستشفى.

وأضاف رحيل، أن «عناصر داعش خطفت مواطنًا يقود سيارة شحن صغيرة نوع كانتر فيما لم ترد عنه أي معلومات حتى هذه اللحظة»، مشيرًا إلى أن «الإرهابيين قاموا بتصوير فيديو مرئي بالطريق العام، أثناء مغادرتهم».

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