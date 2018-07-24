مصادر تكشف تفاصيل الهجوم على مركز شرطة العقيلة غرب أجدابيا

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 09:59 صباحا
مركز شرطة العقيلة غرب إجدابيا. (الإنترنت).

أكدت مصادر محلية وأمنية متطابقة مقتل 3 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين في هجوم نفذته مجموعة مسلحة على مركز شرطة العقيلة 120 كلم غرب مدينة أجدابيا شرق البلاد.

وأوضحت المصادر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه فقد الاتصال بأربعة آخرين، مشيرة إلى العبث بمحتويات مركز الشرطة وحرقه واستهداف عربات تابعة للمركز.

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وتعرض مركز شرطة القنان جنوب مدينة أجدابيا شرق ليبيا لهجوم مماثل في مطلع يونيو الماضي، مما أسفر عن مقتل سيدة وإصابة خمسة آخرين تزامن مرورهم على بوابة القنان أثناء الهجوم، الذي تبناه تنظيم «داعش» حينها.

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