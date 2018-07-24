وزير «داخلية الموقتة»: ترقية جميع مديري الأمن بالإدارات العامة

قال وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، إن الحكومة الموقتة وافقت على ترقية جميع مديري الأمن بالإدارات العامة بوزارة الداخلية للرتبة التي تلي رتبهم.

وأوضح بوشناف أن الترقيات تشمل الضباط برتبة عقيد الذين قضوا أكثر من عشر سنوات في هذه الرتب، بحسب بيان نشرته الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكد أنه سيتم إعداد قوائم مستحقي الرتبة لانقضاء مُددهم واستحقاقهم للترقية.

وأشار وزير داخلية «الموقتة»، إلى أنه تقرر توحيد الترقيات لضباط الدفعة الواحدة على أن تتم في آن واحد بكافة أرجاء البلاد.

وأضاف: «أن الترقيات تشمل كل الضباط وضباط الصف والأفراد إلى الرتب التي تلي رتبهم»، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء اعتمد خلال اجتماعه الماضي الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية ووافق على إنشاء واستحداث جهاز لمكافحة الجريمة.