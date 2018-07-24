هجوم على بوابة العقيلة غرب أجدابيا

قال مصدر أمني إن مجموعة مسلحة هجمت على بوابة منطقة العقيلة التابعة لمديرية أمن أجدابيا 120 كلم غرب أجدابيا.
وأضاف المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المسلحين أضرموا النار في بوابة العقيلة والسيارات التابعة للمركز، ثم توجهت إلى جنوب المنطقة..
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