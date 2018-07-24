«الموقتة» توافق على إنشاء أربع محطات كهرباء جديدة شرق وجنوب ليبيا

وافق رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، على إنشاء 4 محطات كهرباء جديدة، شرق وجنوب ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء الثني، رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالحكومة الموقتة سالم الحصادي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إنه تم منح الإذن للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالتعاقد على إنشاء محطة الكفرة الشمسية بطاقة إنتاجية قدرها 100 ميغاوات، وكذلك إنشاء محطة غرب بنغازي بقدرة إنتاجية قدرها 1123 ميغاوات بدورة مزدوجة، بالإضافة إلى التعاقد لإنشاء محطة شرق بنغازي بقدرة 561 ميغاوات بدورة مزدوجة، وإنشاء محطة تمنهنت الشمسية بقدرة إنتاجية قدرها 250 ميغاوات.

وأوضح الحصادي، أنه تم منح الإذن للتعاقد مع مكتب استشاري متخصص لتقديم كافة الاستشارات والإجراءات اللازمة لمختلف المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول بحث مشاكل قطاع الكهرباء والاحتياجات العاجلة التي تحتاجها الشبكة وآليات المحافظة على الطاقة والتوليد وتغطية العجز.

وشدد الثني على عدم حدوث أية انقطاعات للتيار الكهربائي، وأن تتم مباشرة واستكمال كافة المشاريع الخاصة بالكهرباء، منعًا لأي طرح للأحمال، بحسب الحصادي