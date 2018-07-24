لجنة متابعة اتفاق تاورغاء - مصراتة تناقش ملف المفقودين

جانب من اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء - مصراتة (إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء)

عقدت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراتة اجتماعًا، الإثنين، تطرق إلى ملف المفقودين والتحديات التي تُواجه القطاعات الخدمية العامة في تنفيذ أعمالها لتهيئة منطقة تاورغاء وتفعيل قطاعاتها الخدمية.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أنّ اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الثالث عشر الذي عُقد بديوان رئاسة الورزاء، ملف البحث عن المفقودين، والإجراءات اللازمة لتفعيل دور الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.

وأضاف البيان أنّ الاجتماع تطرق إلى ضرورة إصدار هيئة البحث عن المفقودين التقارير الفنية، وفق القانون، نظرًا لارتباط عملها بباقي القطاعات الحكومية المعنية.

وكانت الحياة بدأت تدب من جديد في تاورغاء، عقب عودة الأهالي إلى مدينتهم، بعدما وضعت أطراف مصراتة وتاورغاء حدًّا لأزمة النازحين، بتوقيع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، وعميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، ميثاق الصلح بين المدينتين خلال شهر يونيو الماضي.