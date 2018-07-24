تفاصيل اقتحام شاحنة تقل 25 مصريًا لبوابة البيضان جنوب أجدابيا

متسللون مصريون إلى الداخل الليبي جرى ضبطهم جنوب أجدابيا

دهست شاحنة 3 أفراد أمن عندما اقتحمت بوابة منطقة البيضان التابعة لمديرية أمن أجدابيا (35 كلم جنوب المدينة) بكامل سرعتها محملة بمجموعة من الأشخاص كانوا يحاولون دخول البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال رئيس مركز شرطة البيضان ملازم ثان محمد الفاخري لـ«بوابة الوسط» الإثنين، إنّ شاحنة مسرعة اقتحمت بوابة منطقة البيضان، مما أدى إلى دهس ثلاثة أفراد من شرطة البوابة، دخلوا على إثرها غرفة العناية في مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي وحالتهم مستقرة.

وأضاف الفاخري أنّ قوة الشرطة لاحقت الشاحنة وأطلقت باتجاهها النار، قبل أنّ يجرى القبض على من فيها وعددهم 25 مصريًا كانوا يحاولون دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش، لافتًا إلى أنه أثناء عملية المطاردة والرماية على الشاحنة أصيب أحد من كانوا على متنها؛ مما أدى إلى وفاته.

وأشار رئيس مركز شرطة البيضان إلى إحالة المتهمين إلى مركز شرطة أجدابيا للتحقيق معهم.

وفي السادس عشر من الشهر الجاري ألقت عناصر بوابة الأمن في منطقة البيضان (35 كلم جنوب مدينة أجدابيا) التابعة لمديرية أمن أجدابيا القبض على نحو 59 متسللاً مصريًا بطريقة غير شرعية عبر الحدود الشرقية للبلاد باتجاه مدينة أجدابيا، حسب ما ذكرته صفحة مديرية أمن أجدابيا على موقع «فيسبوك».