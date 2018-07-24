سرية الحماية والتحري تنفي وقوع تفجير بسجن قرنادة

سجن قرنادة (أرشيفية - بوابة الوسط)

نفت سرية الحماية والتحري والقبض – قرنادة، ما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع تفجير فى سجن قرنادة.

وأشارت السرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنّ «التفجير الذي وقع فى منطقة قرنادة في وقت سابق، جاء نتيجة حريق داخل معسكر الكتيبة 122 نتج عنه انفجار دانة قديمة داخل المعسكر».

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ونقلت «بوابة الوسط» في وقت سابق عن شهود عيان أنهم سمعوا دوي انفجار في معسكر قرنادة الواقع جنوب مدينة شحات بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد.