رئيس اللجنة المركزية: لا خروقات أمنيّة في امتحانات الثانوية بباطن الجبل

رئيس اللجنة المركزية المشرفة على امتحانات الثانوية بباطن الجبل الدكتور أحنين المعاوي شنينه

قال رئيس اللجنة المركزية المشرفة على امتحانات إتمام مرحلة التعليم الثانوي بباطن الجبل الدكتور أحنين المعاوي شنينه، إن الامتحانات تسير بشكل طبيعي، ودون أي خروقات أمنية تُذكر.

وأشار شنينه، وفق بيان نشرته وزارة التعليم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنّ مقار اللجان تعاني من انقطاع التيار الكهربائي، لكنّه ثمّن جهود المدير التنفيدي للشركة العامة للكهرباء للحد من الانقطاعات المتكررة أثناء العملية الامتحانية.

وحول عملية الغش، قال رئيس اللجنة المركزية إن لدى الطلبة والطالبات تفهمًا كبيرًا لمحاربة ظاهرة الغش «من أجل لبناء جيل مُتعلم وراقٍ، يحمل العلم والثقافة في عقلة لبناء هذا الوطن»، لافتًا إلى أنّ «كافة المراقبين والملاحظين وروؤساء اللجان والخدمات ورجال الأمن يقومون بأداء واجبهم على أكمل وجه».

وانطلقت الأسبوع الماضي امتحانات الثانوية العامة والتي تستمر حتى السادس والعشرين من يوليو الجاري للعام الدراسي الحالي، في جميع المدارس العامة والخاصة داخل وخارج ليبيا، على مستوى 55 منطقة تعليمية من المناطق الخاضعة لإشراف وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، إذ جرى تشكيل 187 لجنة إشراف ومراقبة على حوالي 58.604 ألف طالب وطالبة بالداخل، بينما تقدم لإجراء امتحان الشهادة الثانوية والإعدادية بالخارج أكثر من 880 طالبًا وطالبة.

واعتمدت وزارة التعليم 52 تجمعًا طلابيًا تشرف على سير الامتحانات، بها 30 لجنة مركزية، تضم 5786 عنصرًا من رؤساء وأعضاء كافة اللجان المنظمة والمشرفة على سير الامتحانات، حيث تجرى الامتحانات وفق نمط أسئلة موضوعة بالطريقة المتعارف عليها والمعمول بها خلال السنوات الماضية (طريقة تظليل الإجابات الصحيحة)، كما أنّ طريقة تصحيح أوراق الإجابة سيكون إلكترونيًا.