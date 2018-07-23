ضبط 270 ألف قرص ترامادول في أجدابيا

أجدابيا- بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 23 يوليو 2018, 11:46 مساء
شحنة من المواد المخدرة جرى ضبطها في مدينة أجدابيا

تمكن أعضاء فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا، من ضبط حوالي 270 ألف قرص مخدر نوع ترامادول في المدينة.

وقال رئيس وحدة التحقيق بفرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عبد الفتاح اكنبيص لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إنّ معلومات وردت من مصادر خاصة بوجود كمية كبيرة من الأقراص المخدرة (ترامادول) سيتم تهريبها من المنطقة الغربية إلى الشرقية عبر مدينة أجدابيا.

وأضاف اكنبيص أنه جرى تكليف وحدة التحريات بالفرع من أجل جمع المعلومات حول البلاغ الوارد والتأكد من صحته، حيث كلف مدير فرع مكافحة المخدرات أجدابيا الرائد إدريس اذويب - عقب التأكد من صحة المعلومات - بإعداد كمين محكم وضبط الكمية فور وصولها إلى المدينة.

وأوضح أنه بعد دخول الكمية المُبلغ عنها جرى ضبطها دون أي مقاومة أو أي خسائر وبأقل الإمكانيات، مشيرًا إلى أنه ستتم إحالة القضية إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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