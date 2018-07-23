تراجع سلة العملات الأجنبية الرئيسية أمام الدينار بالسوق الرسمية

أسعار العملات الأجنبية حسب مصرف ليبيا المركزي

تراجعت سلة العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار والإسترليني واليورو) مقابل الدينار، اليوم الإثنين، في السوق الرسمية، مقارنة بأسعار أمس الأحد، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي.

وسجلت العملة الأميركية تراجعًا بنسبة 0.05% أمام العملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار 1.3738 دينارًا اليوم، مقارنة بـ1.3745 دينار أمس الأحد، كما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.01% أمام العملة المحلية، مسجلاً 1.8053 دينار اليوم، مقابل 1.8055 دينار.

كما تراجعت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.01% أمام العملة المحلية، حيث سجل اليورو 1.6111 دينارًا اليوم، مقابل 1.6114 دينار خلال الفترة نفسها.

لكنّ الين الياباني ارتفع إلى 1.2381 دينار، مقابل 1.2337 دينار خلال الفترة نفسها، وهو الارتفاع نفسه الذي سجله اليوان الصيني مسجلاً 0.2031 دينار، مقارنة بـ0.2030 دينار أمس.

وأمام بعض العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأميركية، تراجع ارتفع صرف الدينار أمام الريال السعودي الذي تراجع إلى 0.3663 دينار مقابل 0.3665 دينار أمس الإثنين، كما صعد أمام الدرهم الإماراتي الذي هبط إلى 0.3740 دينار مقارنة بـ0.3742 دينار.

وبمقارنة أسعار العملات الأجنبية خلال العام، ارتفع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار بنسبة 2.9%، إذ سجَّلت العملة الأميركية مطلع العام الجاري 1.3532 دينارًا واحدًا، مقابل 1.3946 دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما صعد أمام الإسترليني بنسبة 13% الذي تراجع إلى 1.772 دينار مقابل 2.0556 دينارين، فيما حصد اليورو مكاسب نسبتها 6%، مسجِّلًا 1.6312 دينارًا مقابل 1.5189 دينار.