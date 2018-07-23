وزير التعليم يبحث مع ستيفاني وليامز خطته لتطوير التعليم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 يوليو 2018, 09:50 مساء
ستيفاني وليامز تستقبل وزير التعليم المفوض عثمان عبد الجليل

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز استقبلت في طرابلس وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل.

وأشارت البعثة الأممية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن الطرفين تباحثا في «آخر المستجدات في ليبيا»، كما قدّم الوزير رؤيته حول الإصلاحات الملحة والمطلوبة لتطوير التعليم.

وتعكف وزارة التعليم على تنفيذ مخطط لتطوير التعليم بكافة مراحله، وعلى رأسها إعادة هيكلة التعليم خاصة المرحلة الثانوية لتتناسب مع المعايير الدولية، تتضمن من بين بنودها إلغاء شعبتي العلمي والأدبي من هذه المرحلة واستبدالهما بنظام الثانوية الشاملة، التي ستكون فيها الدراسة موحدة لجميع الطلبة في هذه المرحلة.

وتستهدف وزارة التعليم أن ينعكس المشروع إيجابًا على الجامعات والعملية التعليمية، وذلك بتحسين مخرجاتها، إذ يأتي المشروع في إطار خطة الوزارة لتطوير نظم الامتحانات والتقويم، التي شملت اعتماد المعدل التراكمي لتقييم الطلاب وتغيير التوزيع النسبي للدرجات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة: الكاف يمنح الأندية الليبية حقها بمشاركة رباعية في أفريقيا
رياضة محلية
فيديو بوابة الوسط | فريق ليبي - أميركي يجري عمليات قلب مفتوح لثلاثة أطفال
فيديو
الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورطوبة عالية في الساحل
ليبيا
بالفيديو: أمواج من القمامة البلاستيكية تجتاح سواحل الدومينيكان
دولى
كلوب يوجه كلمات هامة لمحمد صلاح
رياضة عالمية
«الرئاسي» يخصص 113.8 ألف دينار لرصف طريق في بلدية سوق الجمعة
ليبيا
استقرار الدينار أمام الدولار.. وتراجع مقابل اليورو والإسترليني
ليبيا
«تحدي كيكي» يتسبب فى حوادث خطيرة
منوعات
دستور كوبي جديد يعترف بالملكية الخاصة ويقلص مهام الرئيس
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد مذهلة لتناول كوب ماء صباحًا