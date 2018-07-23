وزير التعليم يبحث مع ستيفاني وليامز خطته لتطوير التعليم

ستيفاني وليامز تستقبل وزير التعليم المفوض عثمان عبد الجليل

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز استقبلت في طرابلس وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل.

وأشارت البعثة الأممية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن الطرفين تباحثا في «آخر المستجدات في ليبيا»، كما قدّم الوزير رؤيته حول الإصلاحات الملحة والمطلوبة لتطوير التعليم.

وتعكف وزارة التعليم على تنفيذ مخطط لتطوير التعليم بكافة مراحله، وعلى رأسها إعادة هيكلة التعليم خاصة المرحلة الثانوية لتتناسب مع المعايير الدولية، تتضمن من بين بنودها إلغاء شعبتي العلمي والأدبي من هذه المرحلة واستبدالهما بنظام الثانوية الشاملة، التي ستكون فيها الدراسة موحدة لجميع الطلبة في هذه المرحلة.

وتستهدف وزارة التعليم أن ينعكس المشروع إيجابًا على الجامعات والعملية التعليمية، وذلك بتحسين مخرجاتها، إذ يأتي المشروع في إطار خطة الوزارة لتطوير نظم الامتحانات والتقويم، التي شملت اعتماد المعدل التراكمي لتقييم الطلاب وتغيير التوزيع النسبي للدرجات.