ورشة عمل حول إدارة النزاع وبناء السلام لحكماء ومختاري المحلات بسبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفوده | الإثنين 23 يوليو 2018, 09:36 مساء
فعاليات ورشة العمل في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

 نظمت منظمة الهجرة الدولية (IOM) اليوم الاثنين، بمدينة سبها اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان «إدارة النزاع وبناء السلام» بالتعاون مع مبادرة التغير السلمي (P C I) والتى استهدفت عددًا من مختاري المحلات والحكماء وأعضاء منظمات المجتمع المدني في المدينة.

وقال المدرب عبدالوهاب الزروق أحد المدربين فى الورشة لـ«بوابة الوسط» إن الورشة استهدفت التعريف بمفاهيم النزاع الأساسية وعمليات بناء السلام ورسم خارطة علاقات للمجتمع المحلي إلى جانب تحديد التحديات التي تواجه عملية بناء السلام على المستوى المحلي ومراعاة حساسية النزاع.

وأضاف الزروق أن الورشة تطرقت أيضًا إلى التعريف بعوامل الربط والانقسام وتحديد النقاط التي قد تكون مدخلًا للحوار بين الأطراف المتنازعة وتطوير خطوات من أجل بناء الثقة بين العناصر المختلفة فى المجتمع.

وأوضح يوسف محمد أحد المشرفين على الورشة لـ«بوابة الوسط» أن محاور الورشة التي تستمر لمدة يومين تستهدف التعريف على التحديات التي تواجه عملية السلام فى المنطقة وأنماط التعامل مع النزاع والمبادئ الأساسية للحوار التي من بينها ضرورة مراعاة حساسية النزاع لدعم نشاطات لجنة إدارة المجتمع.

وقالت شيماء عبدالجليل الشيباني طالبة جامعية مشاركة فى الورشة لـ«بوابة الوسط» إنها تأمل في اكتساب المهارات اللازمة للمساعدة في القيام بدور فاعل في المجتمع المحلي و«التمييز بين الإصلاح السلبي والإيجابي» خاصة أن مدينة سبها تعاني من أزمات عدة مثل ارتفاع أعداد المهاجرين وحوادث الثأر والنزاعات القبلية وهو ما يتطلب عملًا مكثفًا من أجل إرساء قواعد للسلام.

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