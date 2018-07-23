«سترايكر» الأميركية تنفذ دورة تدريبية لـ15 طبيبًا ليبيًّا

أطباء ليبيون في تخصص المخ والأعصاب يحصلون على دورة تدريبية

حصل 19 طبيبًا ليبيًّا متخصصًا في جراحة الوجه والفكين على دورة تدريبية، نفذتها شركة «سترايكر» إحدى الشركات الأميركية المصنعة لمستلزمات جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري ومستلزمات جراحة الوجه والفكين.

وأشار بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، إلى أن ترشيح الأطباء جرى بناءً على خطابات رسمية وجهتها شركة التقنية الجديدة، الوكيل المحلي لـ«سترايكر»، إلى 5 مستشفيات ومراكز تخصصية هي «مستشفى الحوادث أبي سليم، ومستشفى طرابلس المركزي، ومستشفى علي عمر عسكر، ومستشفى طرابلس الجامعي، ومركز بنغازي الطبي».

وتضمنت الدورة التدريبية التي نُفذت بالعاصمة الأردنية عمان؛ محاضرات نظرية وتدريبات عملية على التدخل الجراحي المحدود عن طريق المنظار(Minimal Invasive Surgery ) .، كما شملت التدريبات العملية استخدام جهاز (Sonopet Stryker – Ultrasonic Aspirator) من داخل مختبرات التشريح بجامعة العلوم التطبيقية).

أطباء ليبيون في تخصص المخ والأعصاب يحصلون على دورة تدريبية

أطباء ليبيون في تخصص المخ والأعصاب يحصلون على دورة تدريبية