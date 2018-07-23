بخطة مشتركة.. اتفاق على توحيد إدارة ديوان المحاسبة بين قيادات طرابلس والبيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 يوليو 2018, 08:40 مساء
اجتماع مشترك لمسؤولي ديوان المحاسبة بطرابلس والبيضاء

اتفق مسؤولو ديوان المحاسبة في طرابلس والبيضاء على خطة عمل لتوحيد إدارة الديوان، بهدف «تحقيق رقابة مالية فاعلة لحفظ المال العام»، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنتين المشكلتين من إدارتي الشرق والغرب وذلك في مقر الديوان بالبيضاء.

وأشار بيان صدر في ختام الاجتماع إلى أن الاجتماع أثمر عن «نتائج إيجابية وهادفة»، تمثلت في «التأكيد على أن ديوان المحاسبة وحدة واحدة»، بالإضافة إلى «توحيد التقرير السنوي للعام 2018، وإعداد خطة تشغيلية موحدة للعام 2019».

كما تضمنت الخطة «التواصل المباشر بين الإدارات العامة والمكاتب والفروع من أجل إنجاز الأعمال الرقابية بوجه السرعة وبسبل رشيدة»، بالإضافة إلى «تشكيل لجان فحص ومراجعة مشتركة في الداخل والخارج، واقتراح توحيد الهيكلية التنظيمية للديوان».

وقرر المجتمعون أنّ يكون الاجتماع الثاني القادم للجنتين في العاصمة طرابلس.

وكان رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك أصدر قرارًا في التاسع من الشهر الجاري يقضي بتشكيل لجنة لتوحيد جهود الإدارات المختلفة بين ديواني المحاسبة في البيضاء والعاصمة طرابلس.

يأتي هذا في إطار «توحيد العمل الرقابي وإخضاع كافة الجهات بكل مناطق الدولة للرقابة المستقلة وقطع الطريق أمام كل من يستغل الأزمة وحالة الانقسام التي تمر بها الدولة في التهرب من الرقابة».

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