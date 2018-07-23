سيالة يبحث مع المبعوث الروسي آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين

محمد سيالة وميخائيل بوغدانوف.

أجرى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، اتصالاً هاتفيًّا مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وفق بيان للخارجية الليبية.

وأشار البيان إلى أن الاتصال ناقش عدة قضايا في إطار محاولات تطوير العلاقات الروسية - الليبية، مع التركيز على آفاق التعاون الاقتصادي الثنائي المتبادل بين البلدين.

وجرى التأكيد، وفق البيان، في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة المصالح الشرعية للمؤسسات الروسية وللمواطنين الروس، في إطار بناء العلاقات الودية بين روسيا وليبيا.

وكان بوغدانوف أجرى قبل يومين مكالمة هاتفية مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أكد خلالها دعم الجانب الروسي جهوده الرامية إلى مساعدة القوى السياسية الليبية الأساسية على تشكيل سلطة الدولة بشكل عاجل وبالإجماع لتصبح سلطة فعالة وقادرة على تحقيق وحدة البلاد وسلامة أراضيها وسيادتها.