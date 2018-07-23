حفتر يستقبل وزير الخارجية الفرنسي بمقر القيادة العامة

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الاثنين، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق له، بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء المشير حفتر ووزير الخارجية الفرنسي خُصص «لبحث العديد من المستجدات على مختلف الأصعدة المحلية والدولية» دون مزيد من التفاصيل.

ووصل وزير الخارجية الفرنسي إلى مطار بنينا في بنغازي قادمًا من مدينة مصراتة بعد لقائه مع عدد من ممثلي المدينة ومجلسها البلدي عقب لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية.

ويأتي لقاء حفتر ولودريان ضمن جولة ليبية للوزير الفرنسي في إطار متابعته للمبادرة التي تضمنها «إعلان باريس» الصادر عقب اجتماع ممثلي المؤسسات الليبية الرئيسية برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون يوم 29 مايو الماضي.

وتسعى الدبلوماسية الفرنسية إلى حث أطراف الأزمة الليبية إلى المُضي قدمًا باتجاه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري، فيما تواجه تلك المساعي تحديات عدة على الأرض.

وفي طرابلس قال الوزير الفرنسي خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخاجية محمد سيالة، إنه جاء للتذكير بالتزامات اتفاق باريس بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتفق عليها ومشاركتها مع الذين لم يحضروا وفق رزنامة محددة بنهاية العام الحالي.