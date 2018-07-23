باشاغا: بحثنا مع وزير الخارجية الفرنسية في مصراتة أربعة ملفات

كشف عضو لجنة الحوار السياسي في مصراتة فتحي باشاغا، عن أربعة ملفات جرى خلالها تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لوديريان الذي أجرى زيارة قصيرة إلى المدينة اليوم الاثنين، للتشاور مع نوابها وعميد وأعضاء المجلس البلدي.

وقال باشاغا عبر صفحته على «فيسبوك» إن زيارة لودريان والوفد المرافق له إلى مصراتة تأتي «في إطار الدفع بالجهود السياسية»، موضحًا أن اجتماع لودريان مع المسؤولين بالمدينة تمحورعلى تبادل وجهات النظر حول «الاستفتاء على الدستور والإصلاح الاقتصادي وتوحيد مؤسسة الجيش والانتخابات التشريعية والرئاسية بعد إقرار الدستور»

وأكد باشاغا أن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لوديريان «وجه لممثلي المدينة المنتخبين دعوة لزيارة فرنسا ولقد قبلت الدعوة بالترحيب على أن يحدد تاريخها في الأيام القادمة».

ووصل لودريان صباح اليوم إلى العاصمة طرابلس ضمن جولة ليبية التقى خلالها رئيس المجلس الرئاسي ووزير الخارجية بحكومة الوفاق وعددًا من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية كما سيلتقي القائد العام للجيش في بنغازي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في طبرق.