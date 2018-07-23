الحرس البلدي يغلق مصنعًا للحلويات في بنغازي

أغلق جهاز الحرس البلدي في مدينة بنغازي، مصنع حلويات بحي السلام، «مخالفًا لكل الشروط الصحية»، على ما أفاد الناطق باسم الجهاز النقيب إبراهيم الطلحي «بوابة الوسط» اليوم الاثنين.

وقال النقيب إبراهيم الطلحي لـ«بوابة الوسط»، إن دوريات جهاز الحرس البلدي نفذت حملة تفتيش واسعة على مصانع الحلويات بعدة مناطق في مدينة بنغازي، جرى خلالها ضبط عديد المخالفات والتجاوزات القانونية.

وأوضح الطلحي، أنه جرى إغلاق مصنع للحلويات (الكعك) بحي السلام، مشيرًا إلى أن الحملة التفتيشية للجهاز لا تزال مستمرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.