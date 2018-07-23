السراج يعقد اجتماعًا لبحث الإجراءات المتخذة لحماية الأُصول والأموال المجمدة بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 يوليو 2018, 05:12 مساء

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الاِثنين، اجتماعاً لمتابعة ملف الأُصول والأموال الليبية المجمّدة، والإجراءات المتبعة المتخذة للتأكد من حمايتها في الخارج، بحسب المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك».

حضرالاجتماع كلٌ من المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد الطاهر سيالة، والمفوض بوزارة التخطيط الطاهر الجهيمي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمارعلي محمود.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السراج اطلع خلال الاجتماع على تقرير بالخصوص، وما تم من اتصالات مع لجنة العقوبات بمجلس الأمن حول المطالب الليبية بإدارة الأُصول والأموال الليبية المجمدة، كما بحث الاجتماع إجراءات المتابعة المتخذة للتأكد من حماية تلك الأُصول والأموال.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر قراره رقم (1970) في 26 فبراير 2011 الذي يقضي بفرض عقوبات على النظام الليبي السابق وتجميد الأُصول والأموال الليبية بالخارج بعد اتهامه بقمع المواطنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة: الكاف يمنح الأندية الليبية حقها بمشاركة رباعية في أفريقيا
رياضة محلية
فيديو بوابة الوسط | فريق ليبي - أميركي يجري عمليات قلب مفتوح لثلاثة أطفال
فيديو
الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورطوبة عالية في الساحل
ليبيا
بالفيديو: أمواج من القمامة البلاستيكية تجتاح سواحل الدومينيكان
دولى
كلوب يوجه كلمات هامة لمحمد صلاح
رياضة عالمية
«الرئاسي» يخصص 113.8 ألف دينار لرصف طريق في بلدية سوق الجمعة
ليبيا
استقرار الدينار أمام الدولار.. وتراجع مقابل اليورو والإسترليني
ليبيا
«تحدي كيكي» يتسبب فى حوادث خطيرة
منوعات
دستور كوبي جديد يعترف بالملكية الخاصة ويقلص مهام الرئيس
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد مذهلة لتناول كوب ماء صباحًا