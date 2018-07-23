وقفة احتجاجية في سرت بسبب انقطاع الكهرباء

من الوقفة الاحتجاجية في سرت. (صفحات التواصل الاجتماعي)

نظم رئيس وأعضاء مجلس حكماء وأعيان قبائل سرت وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين، أمام الوحدة الأولى لمحطة كهرباء الخليج البخارية، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء على المدينة بشكل يومي، ودخولها إطفاءً كاملاً يصل إلى 10 ساعات.

واعتبر المجلس، في بيان، أن انقطاع الكهرباء عن المدينة وضواحيها متعمد من قبل إدارة التحكم بالشركة العامة للكهرباء.

وطالب البيان الذي تلاه رئيس المجلس الشيخ مفتاح مرزوق المعداني بضرورة تساوي طرح الأحمال مع باقى البلديات الأخرى والمدن المجاورة، بالرغم من عدم وجود أي مصنع في سرت، وتدمير المصانع كافة جراء حرب التحرير بسرت العام 2016.

وناشد المجلس الإدارة العامة للتحكم والشركة العامة للكهرباء والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التدخل السريع لحل مشكلة انقطاع الكهرباء عن المدينة لمدة تصل إلى 12 ساعة.

وجاء في البيان «إننا نقف أمام المحطة البخارية بسرت التي تعتبر من أكبر المحطات الاستراتيجية في شمال أفريقيا، نحمل المسؤولية لبلدية سرت وللشركة العامة للكهرباء في عدم التساوي في ساعات طرح الأحمال».

وطلب المجلس من جهاز الرقابة الإدارية التحقيق في الموضوع، لأن المدينة تعاني في نواحي الحياة كافة، فلا توجد سيولة مالية ولا دواء ولا مياه ولا كهرباء.