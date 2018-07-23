عودة التيار الكهربائي إلى سرت بعد 12 ساعة انقطاع

الظلام يعم أحد شوارع سرت عقب انقطاع الكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

عاد التيار الكهربائي إلى مدينة سرت بالكامل اليوم الإثنين، بعد انقطاع استمر 12 ساعة متواصلة.

وقال مصدر إعلامي في المجلس البلدي سرت، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن إدارة التحكم بالشركة العامة للكهرباء قطعت التيار الكهربائي على المدينة وضواحيها بعد منتصف الليلة الماضية.

وأضاف أن سرت تتعرض لإطفاء كامل لأكثر من ثماني ساعات وأحيانا عشر ساعات رغم الاتفاقات خلال الاجتماعات المتكررة مع مسؤولي الدوائر بالشركة العامة للكهرباء ومحطة 220 الرئيسية بسرت، بشأن طرح الأحمال بالتساوي مع المناطق الأخرى لساعات تترواح بين أربع وخمس ساعات.

وأشار إلى أنه سبّب إرباكا كبيرا لعمل المصالح الحكومية، ومحطات الوقود والمصارف التجارية والجوازات وغيرها، وناشد مسؤول الإعلام ببلدية سرت الشركة العامة للكهرباء، أن يتم طرح الأحمال بعد ساعات الذروة.