ويليامز تبحث دور الأحزاب مع رئيس «الجبهة الوطنية»

وليامز خلال لقاء مع رئيس حزب الجبهة الوطنية عبدالله الرفادي في مقر البعثة بطرابلس. (حساب البعثة بموقع «تويتر»)

أجرت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، مباحثات مع رئيس حزب الجبهة الوطنية عبدالله الرفادي، والأمينة العامة للحزب فيروز نعاس.

وناقشت ويليامز مع رئيس الحزب والأمينة العامة الوضع السياسي العام في ليبيا ودور الأحزاب السياسية، وفق الحساب الرسمي لموقع البعثة على «تويتر».

كانت ويليامز بحثت مع الأمين العام للتجمع الوطني الليبي أسعد زهيو، في وقت سابق اليوم، الأوضاع السياسية الراهنة ونشاطات التجمع في ليبيا.

وتجري نائبة المبعوث الأممي، منذ تعيينها في هذا المنصب مطلع يوليو الجاري، سلسلة لقاءات مع أطراف سياسية ورؤساء مؤسسات اقتصادية في البلاد.

والتقت أمس الأحد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وأكدت أن المؤسسة هي الجهة الشرعية الوحيدة لإدارة النفط الليبي.