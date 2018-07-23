ويليامز تبحث دور الأحزاب مع رئيس «الجبهة الوطنية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 يوليو 2018, 02:11 مساء
وليامز خلال لقاء مع رئيس حزب الجبهة الوطنية عبدالله الرفادي في مقر البعثة بطرابلس. (حساب البعثة بموقع «تويتر»)

أجرت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، مباحثات مع رئيس حزب الجبهة الوطنية عبدالله الرفادي، والأمينة العامة للحزب فيروز نعاس.

وناقشت ويليامز مع رئيس الحزب والأمينة العامة الوضع السياسي العام في ليبيا ودور الأحزاب السياسية، وفق الحساب الرسمي لموقع البعثة على «تويتر».

كانت ويليامز بحثت مع الأمين العام للتجمع الوطني الليبي أسعد زهيو، في وقت سابق اليوم، الأوضاع السياسية الراهنة ونشاطات التجمع في ليبيا.

وتجري نائبة المبعوث الأممي، منذ تعيينها في هذا المنصب مطلع يوليو الجاري، سلسلة لقاءات مع أطراف سياسية ورؤساء مؤسسات اقتصادية في البلاد.

والتقت أمس الأحد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وأكدت أن المؤسسة هي الجهة الشرعية الوحيدة لإدارة النفط الليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورطوبة عالية في الساحل
ليبيا
بالفيديو: أمواج من القمامة البلاستيكية تجتاح سواحل الدومينيكان
دولى
كلوب يوجه كلمات هامة لمحمد صلاح
رياضة عالمية
«الرئاسي» يخصص 113.8 ألف دينار لرصف طريق في بلدية سوق الجمعة
ليبيا
استقرار الدينار أمام الدولار.. وتراجع مقابل اليورو والإسترليني
ليبيا
«تحدي كيكي» يتسبب فى حوادث خطيرة
منوعات
دستور كوبي جديد يعترف بالملكية الخاصة ويقلص مهام الرئيس
دولى
لنقي محذرًا: الصراع في المستقبل القريب سيمتد إلى قضايا متصلة بالتغيير ...
ليبيا
عضو بـ«تأسيسية الدستور»: الطعن ينتظر مشروع قانون الاستفتاء
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

باطن الأرض يضمّ مليون مليار طن من الماس