«موازنة الأسعار» يوزع الزيت والمكرونة على الجمعيات التعاونية في سرت

مجمع استهلاكي في سرت. (الإنترنت)

بدأ مكتب صندوق موازنة الأسعار بسرت، اليوم الإثنين، توزيع السلع التموينية المقررة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمدينة وضواحيها.

وأكد مدير مكتب مبيعات الصندوق، عبدالعالي القبي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» تسليم الجمعيات حصصها من المكرونة والزيت لهذا الشهر.

وأشار إلى توزيع 9500 كرتونة زيت، و6500 كرتونة مكرونة.

مشيرًا إلى أن عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المعتمدة بالمنظومة، ومنظومة الاقتصاد بسرت 120 جمعية.

وتقدر حصة الفرد من الزيت بلتر واحد، والمكرونة نصف كيلو غرام، حسب مدير مكتب المبيعات بالصندوق.