انخفاض الدينار مقابل الدولار واليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 يوليو 2018, 12:44 مساء

سجل الدينار انخفاضات مقابل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني في السوق السوداء اليوم الإثنين.

وصعدت العملة الأميركية إلى 6.73 دينار اليوم، مقابل 6.69 دينار أمس بفارق 4 قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة إلى 7.81 دينار اليوم إلى 7.79 دينار أمس، بفارق قرشين اثنين، في حين صعدت العملة البريطانية إلى 8.76 دينار اليوم مقابل 8.72 دينار أمس.

وتترقب الأوساط الاقتصادية إطلاق الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي، الذي يتضمن تعديل سعر صرف الدينار.

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