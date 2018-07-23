بلدية سرت ردًا على انتقادات: الشفافية هدف نشر أسماء مستحقي بدل الإيجار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 يوليو 2018, 12:16 مساء
أحد شوارع منطقة الجيزة البحرية في سرت. (بلدية سرت)

ردت بلدية سرت على الانتقادات التي وجهت إليها بشأن قوائم أسماء المستحقين لبدل الإيجار من أصحاب المنازل المدمرة بحي الجيزة البحرية خلال الحرب ضد تنظيم «داعش»، مشيرة إلى أن هدف نشر القوائم هو الشفافية وضمان وصول الحقوق لمستحقيها.

وأوضحت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «أبناء الحي من المشهود لهم بالنزاهة والوطنية قاموا بهذا العمل تطوعًا، مشيرة إلى أن «أبناء البنيان المرصوص هم من قاموا بالتدقيق».

ونوهت إلى أن الانتقادات لم تذكر أي اسم جرى إدراجه ضمن القوائم ولا تنطبق عليه الشروط الخاصة ببدل الإيجار، لافتة إلى أن عددًا من البيوت تسكنه عائلتان أو أكثر من عائلة.

وطلبت البلدية من «أي مواطن لديه أية ملاحظة على أي من الأسماء المدرجة في هذه القوائم والقوائم التي ستنشر لاحقًا، أن يذكر اسم الشخص ومكان سكنه حتى يتسنى لنا التحقق من صحة الإجراء».

كانت بلدية سرت أعلنت الأربعاء قوائم المستفيدين من بدل الإيجار لأصحاب المنازل المدمرة بمنطقة الجيزة البحرية، وأشارت إلى أن صرف القيمة المالية لحساب المواطن سيكون على شكل حافظة لكل مصرف على حدة.

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