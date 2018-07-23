نشرة الصيد البحري: 25 عقدة سرعة الرياح على ساحل درنة وخليج البمبا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد منطقة الساحل من الخليج إلى أقصى الساحل الشرقي، رياحا شمالية غربية (شرش) نشطة إلى قوية ظهر غد الثلاثاء.

وأشار المركز في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم الإثنين، إلى أن سرعة الرياح تصل إلى 25 عقدة على ساحل درنة وخليج البمبا.

من رأس جدير إلى سرت

ظهور بعض السحب العابرة والرياح شرقية تتحول غدا الثلاثاء، إلى جنوبية شرقية (شلوق)، تصل سرعتها ما بين 05-10عقدة. والرؤية جيدة والبحر هادئ إلى خفيف الموج، وارتفاع الموج يتراوح ما بين0.25 ـ 0.75 متر

الساحل من الخليج إلى أقصى الساحل الشرقي

السماء قليلة السحب، والرياح بحرية، تتراوح سرعتها ما بين (05-10) عقدة، بينما تكون شمالية غربية (شرش) على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، وتصل سرعتها إلى 15 عقدة.

الرؤية جيدة، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، بينما يكون خفيف الموج على بقية الساحل، وتصل درجة حرارة سطح البحر إلى ما بين 25-26 درجة مئوية.