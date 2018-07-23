مفوضية اللاجئين تقدم المساعدات لـ115 مهاجرًا في قاعدة طرابلس البحرية

أفراد بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في قاعدة طرابلس البحرية. (مفوضية اللاجئين)

قالت بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا إنها شاركت في تقديم المساعدات للمهاجرين الذين أنقذهم خفر السواحل الليبي أمس الأحد.

وأضافت البعثة، عبر حسابها على «تويتر»، أن أفرادًا تابعين للبعثة كانوا موجودين في قاعدة طرابلس البحرية، حيث جرى إنزال 115 مهاجرًا بعدما أنقذهم خفر السواحل. وتابعت أن أفراد البعثة قدموا المساعدات الطبية والإنسانية للمهاجرين في القاعدة البحرية.

كانت القوات البحرية الليبية أعلنت أمس أن دورية تابعة لحرس السواحل قطاع طرابلس تمكنت من إنقاذ 116 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي في المياه الإقليمية شمال زوارة غرب ليبيا، مضيفة أن المهاجرين هم 111 رجلاً و5 نساء، من مصر والسودان وتشاد وغامبيا وغانا ومالي وساحل العاج ونيجيريا.