الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورطوبة عالية في الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، استمرار تأثر مناطق شمال غرب البلاد بامتداد لمنخفض جوي صحراوي يتمركز على وسط وجنوب الجزائر ينتج عنه إرتفاع في درجات الحرارة.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 41 و 45 مْ ولاتتجاوز اليوم 35 مْ على المناطق الساحلية الممتدة من راس اجدير إلى طرابلس وما بين 34 و40 مْ على مناطق الشمال الشرقي تصل إلى 42 مْ على (راس لانوف - جالو – الجغبوب).

ونوهت إلى رطوبة نسبية عالية متوقعة على أغلب المناطق الساحلية، فيما تسجل الحرارة انخفاضا ملحوظا مساء اليوم على أغلب مناطق الشمال، وتبقى مرتفعة على أغلب مناطق الجنوب تتراوح بين 38 و43 مْ تصل إلى 46 مْ على غدامس، وتسجل ارتفاعا غدا على مناطق (الوسط والجنوب) الشرقي.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

في شمال غرب البلاد، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا، والرياح جنوبية غربية تتحول تدريجياً اليوم إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و45 مْ على أغلب المناطق، ولاتتجاوز 35 مْ على المناطق الساحلية الممتدة من راس اجدير إلى طرابلس، وتسجل انخفاضا ملحوظا من مساء اليوم على أغلب المناطق.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

في شمال شرق البلاد، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوي بين 34 و40 مْ على أغلب المناطق، تصل إلى 42 مْ على (راس لانوف، وجالو، والجغبوب)، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على أغلب المناطق، وارتفاعا على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

في جنوب غرب البلاد، تكون السماء صافية، تتكاثر يوم الأربعاء على غدامس، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و43 مْ تصل إلى 46 مْ على غدامس.

الكفرة - تازربو - السرير

في جنوب شرق البلاد، السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه غدا، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و42 مْ، وتسجل ارتفاعا غدا على أغلب المناطق.