«تانكر تراكرز»: شحن 548 ألف برميل نفط من السدرة إلى نيويورك

القاهرة ـ بوابة الوسط: (ترجمة مريم عبد الغني) | الإثنين 23 يوليو 2018, 10:11 صباحا
ميناء السدرة النفطي. (أرشيفية. رويترز)

قال موقع «تانكر تراكزر» المتخصص برصد مخزونات وشحنات النفط عالميا إن ليبيا صدرت 584 ألف برميل من النفط الخام إلى الولايات المتحدة أمس الأحد.

وأضاف الموقع، في تغريدة عبر تويتر، أن النفط جرى شحنه من ميناء السدرة في منطقة الهلال النفطي إلى مدينة نيويورك الأميركية.

وذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها ليبيا نفطًا إلى الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، مضيفًا أنه من المتوقع أن تصل شحنة النفط إلى نيويورك في غضون أسبوعين.

وكان العمل توقف الشهر الماضي لمدة أسبوعين في مينائي السدرة ورأس لانوف بسبب هجمات شنتها فصائل مسلحة على المرفأين سعيًا للسيطرة على صادرات النفط، وتسببت المعارك حولهما في فقد نحو 450 ألف برميل يوميًا.

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