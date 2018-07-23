شركة الكهرباء: تشغيل الوحدة الغازية الثانية بمحطة السرير الغازية

أحد مواقع الإنتاج بمحطة السرير الغازية. (وال)

أعلن مدير إدارة محطة السرير الغازية، خيرالله الحضيري، دخول الوحدة الغازية الثانية الخدمة بقدرة 250 ميغاوات الجمعة.

ونوه، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال)، إلى أن الوحدتين الثانية والثالثة تعملان حاليًا بقدرة 410 ميغاوات من أصل 500 نتيجة ضعف خطوط النقل 220 كيلو فولت.

وأشار الى استمرار الوحدات على الشبكة بقدرة 410 ميغاوات ما دامت إمدادات الوقود تسير بشكل جيد.

وأضاف أن المحطة تعتبر إحدى المحطات الرئيسة التي تعتمد عليها الشركة العامة للكهرباء في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتبعد 160 كيلو مترًا جنوب مدينة جالو، وتتكون من 3 وحدات، كل وحدة بقدرة 250 ميغاوات.

كانت الشركة أعلنت في يونيو الماضي دخول الوحدة الغازية الثالثة في محطة توليد السرير الغازية على الشبكة العامة بقدرة إنتاجية 220 ميغاوات، وذلك في إطار جهود ومحاولات الشركة للتقليل من العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.