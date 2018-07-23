«الإمداد الطبي» يؤكد توفر تطعيمات الحجاج ويوجه رسالة لـ«المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 يوليو 2018, 08:27 صباحا

قال رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي الدكتور الطاهر بالخير إن تطعيمات حجاج بيت الله الحرام متوفرة وتم توزيعها على فروع الجهاز  الغربية والشرقية والوسطى والجنوبية كافة.

وأكد بالخير في تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال) توفر أغلب تطعيمات الأطفال من الفئات العمرية المختلفة وتوزيعها على المرافق الصحية باستثناء بعض التطعيمات التى يجري الآن العمل على استجلابها، معربا عن أمله في أن يتم المصرف المركزي إجراءات توفير هذه الاحتياجات من التطعيمات.

وأشار إلى توريد كافة تطعيمات الحجاج، وهى تحت تصرف المركز الوطني للأمراض السارية الذي يوزعها على كافة المرافق الصحية، منوها إلى أنه جار الآن الإعداد لتجهيز طلبيات الأدوية والمستلزمات التي سيتم إرسالها ضمن لجنة الصحة التى سترافق الحجاج الليبيين إلى الأراضي المقدسة.

يشار إلى أن حملة تطعيم الحجاج بمختلف المراكز الصحية بكافة البلديات انطلقت السبت وستستمر لمدة عشرة أيام.
 

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