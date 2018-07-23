القبض على شخصين يشتبه في تورطهما بخطف قاضٍ ووكيل نيابة من محكمة ودان

قال مصدر أمني من سرت، إن قوة أمنية ألقت القبض مساء الأحد، على شخصين يشتبه في تورطهما مع خاطفي قاضٍ ووكيل نيابة وشرطيين من محكمة ودان الجزئية ببلدية الجفرة، مشيرا إلى أن سيارات عسكرية تابعة لقوة تأمين وحماية سرت تطوق موقعا جنوب المدينة يشتبه في أن الخاطفين متواجدين به.

وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط» أن الموقع الذي جرى تطويقه من قبل القوة الأمنية يقع في منطقة أبوهادي جنوب سرت، مضيفا أن القوة الأمنية طلبت من أعيان المنطقة تسليم المسلحين والمخطوفين في أسرع وقت.

وخطفت «عصابة مسلحة إجرامية» وفق ما أعلنه جهاز الشرطة القضائية كل من القاضي بمحكمة الجفرة عبدالسلام محمد السنوسي الشريف، ووكيل النيابة علي إسماعيل حسن الشريف والشرطيين عثمان حمو وأحمد المهدي السنوي، من محكمة ونيابة ودان الجزئية بغرض «تهريب موقوفين متهمين في قضية تهريب وقود من قبل عصابة إجرامية مسلحة».