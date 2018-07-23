«الموقتة» تقرر إنشاء 4 محطات كهرباء وإعادة تشكيل الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة

قرر مجلس وزراء الحكومة الموقتة، الإذن لهيئة الكهرباء والطاقات المتجددة التابعة له، للتعاقد على إنشاء أربع محطات توليد، بينها اثنتان بالطاقة الشمسية، في كل من الكفرة وبنغازي وتمنهنت، كما وافق على إعادة تشكيل الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الخامس للعام الحالي لمجلس وزراء الحكومة الموقتة الذي عُـقد اليوم الأحد، بمقر وزارة التعليم بمدينة البيضاء برئاسة عبدالله الثني، الذي تقرر خلاله اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات المهمة من جانب الحكومة الموقتة.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مجلس الوزراء قرر خلال الاجتماع منح الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة الإذن بالتعاقد على إنشاء محطة الكفرة الشمسية بطاقة إنتاجية قدرها 100 ميغاوات، وإنشاء محطة غرب بنغازي بقدرة إنتاجية قدرها 1123 ميغاوات بدورة مزدوجة، إضافة إلى التعاقد لإنشاء محطة شرق بنغازي بقدرة 561 ميغاوات بدورة مزدوجة، وإنشاء محطة تمنهنت الشمسية بقدرة إنتاجية قدرها 250 ميغاوات.

وأضافت أن المجلس وافق على إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، ومنح الإذن للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالتعاقد مع مكتب استشاري متخصص لتقديم كافة الاستشارات والإجراءات اللازمة لمختلف المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها.

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان والمرافق، وافق مجلس وزراء الحكومة الموقتة على منح الإذن للهيئة العامة للإسكان والمرافق بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة مع مكتب استشاري لإعداد الرفع المساحي والفحوصات والاختبارات اللازمة للوحدات الهندسية وتصاميم البنية التحتية لمشروع إنشاء وحدات سكنية بمنطقة الهلال النفطي، واعتماد محضر الترسية لتنفيذ شبكات المياه لأحياء مدينة طبرق واستكمال شبكات حي النصر في المدينة.

كما وافق المجلس لمصلحة التخطيط العمراني على الإذن بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة لدراسة وتصميم المخطط السكني بمنطقة الرجبان، والتعاقد مع مكتب استشاري لتقديم رؤية شاملة لتخطيط مدينة بنغازي الكبرى من حيث النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسكنية.

ووافق مجلس وزراء الحكومة الموقتة للمصلحة أيضًا على توطين 8 مواقع مختلفة كتجمعات سكنية تقع خارج حدود المخططات المعتمدة مسبقًا، إضافة إلى الموافقة على اعتماد نظم المعلومات الجغرافية ونظم الأرشفة الإلكترونية للمخططات الخاصة بإعادة إعمار المدن المتضررة.

وقرر المجلس إعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني بعد الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي واختصاصات الجهاز الإداري للهيئة العامة للمواصلات والنقل، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

كما وافق على إنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة ببلدية تازربو بناء على عرض وزير التعليم، وتشكيل لجنة وزارية لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (20) لسنة 2010 لمشروع التأمين الصحي بناء على عرض وكيل عام وزارة الصحة المكلف تسيير الوزارة، إضافة إلى إعادته لتنظيم مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي.