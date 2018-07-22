دوريات أمنية جنوب سرت للبحث عن خاطفي قاضٍ ووكيل نيابة من محكمة ودان

دورية تابعة لقوة حماية وتأمين سرت جنوب المدينة. (أرشيفية: صفحة القوة على فيسبوك)

قالت قوة حماية وتأمين سرت، إن وحدات تابعة لها توجهت إلى جنوب المدينة وأقامت «دوريات ثابتة ومتحركة بحثًا عن العصابة» التي خطفت قاضيًّا ووكيل نيابة وشرطيين من محكمة ودان الجزئية صباح اليوم الأحد.

وأوضحت قوة حماية وتأمين سرت أن القوة توجهت إلى جنوب المدينة بالتعاون مع مديرية الأمن بعد ورود معلومات عن خطف القاضي عبدالسلام السنوسي، ووكيل النيابة إسماعيل عبدالسلام من محكمة ودان الجزئية وتوجه الخاطفين بهما إلى مدينة سرت.

وأكدت قوة تأمين وحماية سرت، أن التحريات «ما زالت مستمرة حتى الآن للبحث» عن العاصبة المسلحة والمخطوفين.

وكان المكتب الإعلامي لجهاز الشرطة القضائية، أعلن أن «عصابة إجرامية مسلحة» نفذت اعتداءً مسلحًا، اليوم الأحد، بمحكمة ونيابة ودان الجزئية جنوب البلاد، وخطفت قاضيًّا ووكيل نيابة وعضوين من أعضاء الجهاز مكلفين الحراسة.

وأوضح المكتب الإعلامي لجهاز الشرطة القضائية عبر صفحته على «فيسبوك» أن الهدف من وراء الحادث كان بغرض «تهريب موقوفين متهمين في قضية تهريب وقود من قبل عصابة إجرامية مسلحة».

ودان جهاز الشرطة القضائية واقعة الاعتداء المسلح بمحكمة ونيابة ودان الجزئية، مستنكرًا «بشدة هذه الأعمال الإجرامية التي تقوِّض قيام دولة المؤسسات والقانون».

وقال مصدر أمني من الجفرة لـ«بوابة الوسط» إن المسلحين أطلقوا النار على عناصر الأمن المكلفين تأمين المحكمة وتمكنوا من خطف القاضي عبدالسلام السنوسي ووكيل النيابة إسماعيل عبدالرحمن واقتادوهما باتجاه منطقة أبوهادي جنوب سرت.

وأضاف المصدر أن الجهات الأمنية تتقفى أثر المسلحين الذين هاجموا مقر المحكمة بعد دخولهم منطقة القرضابية جنوب سرت.