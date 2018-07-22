ضبط 6 متهمين بخطف وسرقة شخص من زليتن بمنطقة بودريسة في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، تفاصيل ضبط عصابة مكونة من ستة متهمين بخطف وسرقة والتعدي على شخص قادم من زليتن بمنطقة بودريسة في بنغازي، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد.

وقالت المديرية إن ضبط المتهمين جرى خلال «حملة أمنية مكبرة» نفذها مركز شرطة الفويهات في إطار مواصلته استهداف العناصر الإجرامية، موضحة أن الحملة تمكنت من «ضبط عدد من العناصر الإجرامية الخطرة لقيامهم باستيقاف وهمي ومتنكرين بلباس عسكري بمنطقة بودريسة لتنفيذ عملية خطف وسرقة ضد شخص قادم من مدينة زليتن».

وأضافت المديرية أن مركز شرطة الفويهات تلقى «بلاغًا مفاده بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين بالتعدي على شخص قادم من مدينة زليتن وسرقة مبلغ مالي منه»، وأنه «بالانتقال والفحص لمكان البلاغ وبسؤال المبلغ والمقيم بمدينة زليتن، أقرَّ بأنه أثناء مروره بمنطقة بودريسة فوجئ بثلاثة أشخاص، أدلى بأوصافهم، قاموا بتهديده والتعدي عليه بالضرب وإصابته بأماكن متفرقة (كدمات) ورميه في حوض (جابية) وتجريده من الملابس والاستيلاء على (800 طير)».

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه «من خلال تكثيف الجهود من قبل تحريات مركز شرطة الفويهات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص آخرين» جرى ضبطهم «عقب تقنين الإجراءات»، حيث «تم ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث وبالتنسيق مع وحدة التحريات بالمركز، وتم ضبط المتهمين الرابع والخامس والسادس وكذلك السيارة المستخدمة في الواقعة».

كما أكدت المديرية أنه بمواجهة المتهمين «اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قام المتهم الأول بالاتفاق مع باقي المتهمين لارتكاب الواقعة وسرقة المجني عليه»، و«تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».