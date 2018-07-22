الشيباني يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الهجرة غير الشرعية على مستوى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 10:23 مساء

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس لكافة منتسبي جهاز الهجرة غير الشرعية على مستوى ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية عبر موقعها على الإنترنت، إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة الصعوبات التي تواجه سير عمل المسؤولين في مكافحة ظاهرة الهجرة وكيفية تذليلها وإيجاد الحلول الناجعة لتأدية أعمالهم المنوطة بهم لإنجاح سير العمل داخل الجهاز.

وأشارت الوزارة إلى أن الشيباني التقى، على هامش الاجتماع، مديري الفروع ومراكز الإيواء بالجهاز على مستوى ليبيا بحضور نائب رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية، لتوحيد الجهود المبذولة من قبلهم والتعاون المستمر بين جميع الفروع لمكافحة ظاهرة الهجرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يدعم ترسانته الدفاعية بجزائري
رياضة محلية
السوبر الإسباني في هذا البلد العربي
رياضة عالمية
أغرب وأندر أنواع الحمل
طب وصحة
استقرار الدينار أمام الدولار.. وتراجع مقابل اليورو والإسترليني
ليبيا
«بلومبرغ»: ملاذات ضريبية تعرض جنسيتها للبيع مقابل الاستثمار
اقتصاد
موجة حارة تضرب مصر غدًا.. والأرصاد: ذروتها الأربعاء
عربى
لنقي محذرًا: الصراع في المستقبل القريب سيمتد إلى قضايا متصلة بالتغيير ...
ليبيا
كاركاتير حليم - سقف مطالب الليبيين
كاريكاتير
ريال مدريد يقتني جوهرة برازيلية جديدة
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تشيز كيك دايت