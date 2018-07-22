الشيباني يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الهجرة غير الشرعية على مستوى ليبيا

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس لكافة منتسبي جهاز الهجرة غير الشرعية على مستوى ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية عبر موقعها على الإنترنت، إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة الصعوبات التي تواجه سير عمل المسؤولين في مكافحة ظاهرة الهجرة وكيفية تذليلها وإيجاد الحلول الناجعة لتأدية أعمالهم المنوطة بهم لإنجاح سير العمل داخل الجهاز.

وأشارت الوزارة إلى أن الشيباني التقى، على هامش الاجتماع، مديري الفروع ومراكز الإيواء بالجهاز على مستوى ليبيا بحضور نائب رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية، لتوحيد الجهود المبذولة من قبلهم والتعاون المستمر بين جميع الفروع لمكافحة ظاهرة الهجرة.