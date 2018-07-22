بيروني يتفقد مركز إيواء عين زارة لمتابعة الخدمات المقدمة من منظمات إيطالية

أجرى السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، اليوم الأحد، زيارة تفقدية إلى مركز إيواء الهجرة غير الشرعية في عين زارة، للاطلاع على الخدمات التي توفرها منظمات إيطالية غير حكومية للمهاجرين غير الشرعيين الموجودين بالمركز.

وأكد بيروني عبر حسابه على موقع «تويتر» التزام إيطاليا بـ«الاستمرار في هذا الدعم الإنساني الملموس للمساهمة في تحسين ظروف إقامة المهاجرين في المراكز الليبية إلى حين ترحيلهم».

وقبل يومين أجرى السفير الإيطالي زيارة إلى مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بطريق المطار في العاصمة طرابلس، وأعرب حينها عن سعادته برؤية المهاجرين «يلمسون على أرض الواقع تحسنًا في الخدمات اليومية، وذلك بفضل الالتزام المتفاني لليبيين والعمل الشغوف للمنظمات غير الحكومية الإيطالية» على الرغم من الصعوبات المستمرة بحسب ما غرد حينها على «فيسبوك».