«الموقتة» تأذن بتنسيب الموظفين التابعين للمؤتمرات الشعبية السابقة وتعيين 5 آلاف باحث عن العمل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 09:13 مساء

منح مجلس وزارء الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني، الإذن لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بإعادة تنسيب الموظفين التابعين للمؤتمرات الشعبية السابقة «بموجب شهادة الدفع الأخير»، وتعيين خمسة آلاف باحث عن العمل في كل من مدينتي درنة وتاورغاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الخامس للعام الحالي لمجلس وزراء الحكومة الموقتة الذي عُـقد اليوم الأحد، بمقر وزارة التعليم بمدينة البيضاء برئاسة عبدالله الثني، الذي تقرر خلاله اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات المهمة من جانب الحكومة الموقتة.

وأضافت الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المجلس منح الإذن لوزارة المالية والتخطيط لصرف مرتبات الموظفين الليبيين الذين لم تصرف مرتباتهم بسبب الإجراءات المتعلقة بالرقم الوطني (قيد الإنجاز + راجع السجل المدني) والمتأكد من صحة إجراءاتهم وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018.

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