تصدير 600 ألف برميل نفط من ميناء البريقة إلى إيطاليا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 22 يوليو 2018, 08:19 مساء
الناقلة النفطية عند الخط رقم 6 الواقع خارج ميناء البريقة النفطي. (بوابة الوسط)

رست الناقلة «CHRYSALYS» في ميناء البريقة النفطي (80 كلم غرب مدينة أجدابيا)، قادمة من مالطا لتحميل نحو 600 ألف برميل من النفط الخام لتصديره إلى إيطاليا.

وقال أحد العاملين بالميناء لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن الناقلة التي ترفع علم ليبيريا سيتم تحميلها من الخط رقم (6) الواقع خارج الميناء، مشيرًا إلى أنها ستنتهي من عملية الشحن مساء غد الإثنين وستتجه إلى إيطاليا.

واستأنفت العمليات في الموانئ النفطية شرق البلاد قبل أكثر من أسبوع بعد عودة تبعيتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس عقب الأزمة التي أثارها قرار القيادة العامة للجيش الوطني بنقل تبعيتها إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة الموقتة.

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