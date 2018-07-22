فتح باب قبول المرشحين الجدد لانتخابات المجلس البلدي بني وليد

فتحت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، اليوم الأحد، باب قبول المرشحين الجدد لعضوية المجلس البلدي الذي سيتم انتخابه خلفًا للمجلس المحلي بالمدينة.

وقال عضو اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، جمعة سعيد لـ«بوابة الوسط»، إن باب القبول سيستمر لغاية 26 يوليو الجاري خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بمقر اللجنة الفرعية بكلية الهندسة الإلكترونية بني وليد.

وأضاف سعيد: «هناك إقبال جيد» على الترشح في الانتخابات البلدية في بني وليد، متوقعًا مزيدًا من الإقبال خلال الأيام المقبلة، منوهًا إلى أن عدد المرشحين السابقين 52 مرشحًا سيضاف إليهم المرشحون الجدد الذين تقدموا مؤخرًا.

ولم تعقد الانتخابات البلدية في بني وليد بسبب بعض المشاكل الفنية التي كانت تمر بها المدينة، أثناء الموعد المحدد من وزارة الحكم المحلي لانتخاب المجالس البلدية، حيث يقوم مجلسها المحلي المشكل العام 2011 بتسيير الخدمات في المدينة.