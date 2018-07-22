فتح باب قبول المرشحين الجدد لانتخابات المجلس البلدي بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 22 يوليو 2018, 08:12 مساء

فتحت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، اليوم الأحد، باب قبول المرشحين الجدد لعضوية المجلس البلدي الذي سيتم انتخابه خلفًا للمجلس المحلي بالمدينة.

وقال عضو اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، جمعة سعيد لـ«بوابة الوسط»، إن باب القبول سيستمر لغاية 26 يوليو الجاري خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بمقر اللجنة الفرعية بكلية الهندسة الإلكترونية بني وليد.

وأضاف سعيد: «هناك إقبال جيد» على الترشح في الانتخابات البلدية في بني وليد، متوقعًا مزيدًا من الإقبال خلال الأيام المقبلة، منوهًا إلى أن عدد المرشحين السابقين 52 مرشحًا سيضاف إليهم المرشحون الجدد الذين تقدموا مؤخرًا.

ولم تعقد الانتخابات البلدية في بني وليد بسبب بعض المشاكل الفنية التي كانت تمر بها المدينة، أثناء الموعد المحدد من وزارة الحكم المحلي لانتخاب المجالس البلدية، حيث يقوم مجلسها المحلي المشكل العام 2011 بتسيير الخدمات في المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يدعم ترسانته الدفاعية بجزائري
رياضة محلية
السوبر الإسباني في هذا البلد العربي
رياضة عالمية
أغرب وأندر أنواع الحمل
طب وصحة
استقرار الدينار أمام الدولار.. وتراجع مقابل اليورو والإسترليني
ليبيا
«بلومبرغ»: ملاذات ضريبية تعرض جنسيتها للبيع مقابل الاستثمار
اقتصاد
موجة حارة تضرب مصر غدًا.. والأرصاد: ذروتها الأربعاء
عربى
لنقي محذرًا: الصراع في المستقبل القريب سيمتد إلى قضايا متصلة بالتغيير ...
ليبيا
كاركاتير حليم - سقف مطالب الليبيين
كاريكاتير
ريال مدريد يقتني جوهرة برازيلية جديدة
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تشيز كيك دايت