سرقة شبكة الكهرباء الخاصة بفندق المهاري في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 22 يوليو 2018, 07:47 مساء
فندق المهاري في مدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصدر من الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية المالكة لفندق المهاري في مدينة سرت، اليوم الأحد، إن شبكة الكهرباء الخاصة بالفندق تعرضت للسرقة بالكامل من قبل مجهولين.

وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط» أن مجهولين استغلوا انقطاع الكهرباء عن مدينة سرت لأكثر من 11 ساعة متواصلة وقاموا بسرقة كوابل شبكة الكهرباء الخاصة بالفندق، مشيرًا إلى «غياب المسؤولية الأمنية والحراسة الليلية بالفندق» وفق قوله.

وذكر المصدر أن فندق المهاري في مدينة سرت سبق أن تعرض لعدة حوادث سرقة وتخريب شملت حجرات الفندق، حيث سُرقت أجهزة التكييف والأثاث منها.

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