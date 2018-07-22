إنقاذ 116 مهاجرًا غير شرعي شمال زوارة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 22 يوليو 2018, 07:11 مساء

أعلنت القوات البحرية الليبية، أن دورية تابعة لحرس السواحل قطاع طرابلس، تمكنت اليوم الأحد، من إنقاذ 116 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي في المياه الإقليمية شمال زوارة غرب ليبيا.

وأوضحت القوات البحرية في بيان أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق «رأس جدير» وأن من بين المهاجرين الذين جرى إنقاذهم 111 رجلاً و5 نساء، من (مصر والسودان وتشاد وغامبيا وغانا ومالي وساحل العاج ونيجيريا).

وأكدت القوات البحرية تسليم المهاجرين إلى مركز إيواء تاجوراء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم فور وصولهم إلى قاعدة طرابلس البحرية عصر اليوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يدعم ترسانته الدفاعية بجزائري
رياضة محلية
السوبر الإسباني في هذا البلد العربي
رياضة عالمية
أغرب وأندر أنواع الحمل
طب وصحة
استقرار الدينار أمام الدولار.. وتراجع مقابل اليورو والإسترليني
ليبيا
«بلومبرغ»: ملاذات ضريبية تعرض جنسيتها للبيع مقابل الاستثمار
اقتصاد
موجة حارة تضرب مصر غدًا.. والأرصاد: ذروتها الأربعاء
عربى
لنقي محذرًا: الصراع في المستقبل القريب سيمتد إلى قضايا متصلة بالتغيير ...
ليبيا
كاركاتير حليم - سقف مطالب الليبيين
كاريكاتير
ريال مدريد يقتني جوهرة برازيلية جديدة
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تشيز كيك دايت