إنقاذ 116 مهاجرًا غير شرعي شمال زوارة

أعلنت القوات البحرية الليبية، أن دورية تابعة لحرس السواحل قطاع طرابلس، تمكنت اليوم الأحد، من إنقاذ 116 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي في المياه الإقليمية شمال زوارة غرب ليبيا.

وأوضحت القوات البحرية في بيان أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق «رأس جدير» وأن من بين المهاجرين الذين جرى إنقاذهم 111 رجلاً و5 نساء، من (مصر والسودان وتشاد وغامبيا وغانا ومالي وساحل العاج ونيجيريا).

وأكدت القوات البحرية تسليم المهاجرين إلى مركز إيواء تاجوراء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم فور وصولهم إلى قاعدة طرابلس البحرية عصر اليوم.